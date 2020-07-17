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Поезд насмерть сбил подростка в Псковской области

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Поезд задавил подростка на расстоянии 50 м от железнодорожного переезда станция Насва — станция Назимово в Псковской области.

Тело мальчика нашли 15 июля. Характер травм свидетельствует, что ребенка сбил подвижной состав. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Все необходимые судебные экспертизы уже назначены, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как стало известно 11 июля, в результате нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс погиб подросток. Инцидент произошел на пляже Вули в 630 км от Сиднея. Хищник напал на 15-летнего подростка, когда тот занимался в воде серфингом.

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