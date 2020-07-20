Кирпичная стена обрушилась на автомобиль в центре Саратова

В центре Саратова кирпичная стена обрушилась на легковой автомобиль. Инцидент произошел у дома на улице Челюскинцев.

О случившемся в городском паблике сообщил местный житель, опубликовав соответствующие фото. На них можно увидеть, что кирпичи упали со второго этажа дома не только на тротуар, но и на припаркованное транспортное средство.

По предварительным данным, никто из прохожих не пострадал. Официальных комментариев по поводу инцидента не было, пишет ИА «Взгляд-инфо».

19 июля в городском округе Истра в деревянном жилом доме взорвался бойлер. В результате обрушилась деревянная стена между двумя квартирами. Обошлось без пострадавших. Причины ЧП устанавливаются.