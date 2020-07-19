В подмосковной Истре взрыв бойлера обрушил стену в доме

В Московской области в городском округе Истра в субботу, 18 июля, взорвался бойлер, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В результате происшествия в деревне Ново-Петровской на Советской улице в доме обрушилась деревянная стена между двумя квартирами.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

18 июля в результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей.