В подмосковной Истре взрыв бойлера обрушил стену в доме
В Московской области в городском округе Истра в субботу, 18 июля, взорвался бойлер, сообщает телеканал РЕН ТВ.
В результате происшествия в деревне Ново-Петровской на Советской улице в доме обрушилась деревянная стена между двумя квартирами.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.
18 июля в результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей.