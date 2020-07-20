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Россияне заявили о доверии ученым

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Фото: Global Look Press
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Большинство россиян — 75% — доверяют ученым, из них полностью доверяют 12%; не доверяют — 16%. Данные опроса 20 июля опубликовал ВЦИОМ.

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В 2,5 раза с 2010 года вырос показатель недоверия ученым (с 8 до 16%), а за последние три года россияне стали меньше доверять ученому мнению в три раза: в 2010 году о полном доверии говорили 28% опрошенных, в 2017-м — 39%.

Среди тех, кто скорее доверяет, две трети — люди с высшим или неполным высшим образованием.

Каждый второй опрошенный (49%) верит, что ученые знают истину, в 2018 году так ответили 42%.

Доля сомневающихся в этом за последние два года снизилась с 41 до 29%.

Половина респондентов и вовсе считает, что большинство ученых скрывают правду (51%).

По-прежнему самой недоверчивой категорией остаются люди с неполным средним образованием (70%), однако по сравнению с аналогичным опросом двухлетней давности эта доля все же снизилась на 7 п.п.

Ранее, 14 июля, ВЦИОМ опубликовал данные о винных пристрастиях россиян. В ходе опроса выяснилось, что 54% респондентов вино не пьют.

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