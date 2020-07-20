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На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса

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Фото: TASS/ZUMA
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.

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«Выявлен 651 случай [по стране. — Ред.], умерли 13 человек, выздоровели 560», — свидетельствуют данные ведомства по состоянию на понедельник, 20 июля.

Таким образом, число новых выявленных случаев коронавируса оказалось на 11% меньше, чем показатель предыдущего дня (731).

В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено более 58 тыс. случаев заболевания, скончались 1485 пациентов, выздоровели 30,8 тыс. человек. В настоящий момент находятся под наблюдением по подозрению на инфекцию 108, 2 тыс. жителей Украины.

16 июля сообщалось, что бюджетный фонд борьбы с коронавирусом Украины, в котором находилось 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд), практически исчерпан. По словам министра финансов страны Сергея Марченко, средства фонда в основном были направлены на выплаты гражданам, которые пострадали от карантина.

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