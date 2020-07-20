Немецкий историк назвал причины провала покушения на Гитлера в 1944 году

Нерешительность заговорщиков и их ошибки привели к провалу единственной попытки свергнуть власть нацистов в Германии в 1944 году, рассказал «РИА Новости» 20 июля немецкий историк, профессор института Фридриха Мейнекке Свободного университета Берлина Арнд Бауэркэмпер.

Историк отметил, что заговор 20 июля 1944 года, известный как операция «Валькирия», был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта. Он предусматривал убийство главы Третьего рейха Адольфа Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в ставке «Вольфсшанце» в Восточной Пруссии не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора: Гитлера только ранило. Большинство участников заговора были казнены, их родственников репрессировали.

«Это была смесь из случайностей и ошибок планирования. Случайно не удалось активировать вторую бомбу, <...> была взорвана только одна бомба. Еще одной случайностью стало то, что портфель с бомбой <...> в ходе разговора с Гитлером был передвинут одним из участников встречи», — поделился историк.

И хотя Гитлеру после покушения удалось выжить и даже стабилизировать государственную систему, его изначальное недоверие к вермахту после 20 июля усилилось. В частности, военные должны были сдавать личное оружие перед встречей с ним.

Сообщается, что по случаю 76-летия со дня покушения на Гитлера в Берлине состоится торжественная церемония, посвященная памяти участников сопротивления нацистскому режиму. В ней будут участвовать глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, а также родственники участников операции «Валькирия».

Бауэркэмпер предложил считать 20 июля днем памяти всех участников немецкого сопротивления.

Ранее, 25 июня, немецкая ежедневная газета junge Welt опубликовала статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Издание разместило фотографию, сделанную во время подписания Мюнхенского соглашения 1938 года о разделе Чехословакии. Именно это событие, отметило издание, стало спусковым крючком, после которого избежать войны уже было нельзя.