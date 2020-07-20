Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита

Роспотребнадзор разработал новые правила работы ресторанов, столовых и баров. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, проект дополнен положениями, разработанными с учетом «современного уровня технологического развития соответствующей сферы услуг и с учетом применения риск-ориентированного подхода».

К примеру, в обновленную версию включено правило, согласно которому заведение общепита не вправе без согласия клиента включать в счет расходы, не относящиеся к стоимости блюда, — например, доплаты или чаевые. В случае если такие дополнительные услуги уже были оплачены потребителем, он вправе потребовать от ресторана возврата уплаченной суммы.

Роспотребнадзор дополнил пункт об обязательном наличии в заведениях общепита книги отзывов и предложений положением, согласно которому заведение может удалять оставленные клиентами записи только спустя полгода или в случае, если такая запись содержит ненормативную лексику и оскорбления. Также ресторан, принимающий от клиентов онлайн-заказы, должен отправлять им ссылку на электронную книгу отзывов и приложений.

Правила разработаны в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» — они заменят предыдущие акты, которые утратят силу с 1 января 2021 года.

8 июля стало известно, что заведения общепита Москвы к началу июля восстановили посещаемость на 40% от мартовских показателей. Летние веранды кафе и ресторанов в Москве возобновили работу 16 июня после ограничений, связанных с распространением коронавируса. На 23 июня было запланировано полное возобновление работы общепита в городе.