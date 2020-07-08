Рестораны Москвы восстановили посещаемость в июле на 40% от марта

Заведения общепита Москвы к началу июля восстановили посещаемость на 40% от мартовских показателей. Эта информация следует из исследования компании Hot-WiFi, которая проанализировала данные о посещаемости заведений общественного питания с помощью роутера, собирающего идентификаторы устройств с включенным WiFi.

За первый период снятия карантинных ограничений, с 16 по 22 июня, заведения общепита вернули себе 26,6% посещаемости от среднего показателя марта до начала карантина. В период между 23 и 28 июня показатель дорос до 35,3% от мартовских показателей посещаемости до начала нерабочих дней.

«И, наконец, за последнюю прошедшую неделю рестораны вернули себе 40,3% трафика от показателей докарантинного марта», — приводит слова исследования ТАСС.

Московские кафе и рестораны не могли принимать гостей с 28 марта, когда началась первая карантинная неделя, и до 16 июня, когда заведениям разрешили открыть летние веранды. В этот период общепит мог работать на доставку и на выдачу заказов.

Пик посещаемости заведений за весь период анализа по показателям Hot-WiFi пришелся на 14 марта, после чего процент посещаемости постепенно снижался до нуля, вплоть до начала первой недели ограничений на работу из-за пандемии, 28 марта. Тогда число посетителей уменьшилось на 81,3% от среднего показателя посещаемости за март, с 1 по 27 число. Во время нерабочих дней, вплоть до начала июня, показатели посещаемости приближались к нулю.

Такие показатели связаны с тем, что заведения работали на доставку и выдачу заказов, сотрудники ресторанов выходили на работу, а клиенты могли забирать свои заказы.

Однако с 1 по 15 июня, показатель посещаемости вырос на 46,8% от среднего показателя во время карантина.

В первый период открытия заведений пик посещаемости пришелся на на 22 июня — тогда показатель посещаемости вырос почти на 9% от среднего показателя за период между 16 и 22 июня. После открытия залов ресторанов пик посещаемости был в пятницу, 26 июня. Он был на 12% выше среднего показателя за последнюю прошедшую неделю июня.

Согласно данным Hot-WiFi за последнюю неделю, пик посещаемости пришелся также на пятницу, 3 июля, когда показатель посещаемости был выше среднего значения за неделю на 2,4%. В выходные, 4 и 5 июля, средний показатель трафика был ниже, чем средний показатель посещаемости заведений в будни, с 29 июня по 3 июля, на 10,2%.

Hot-WiFi обслуживает более 8 тыс. клиентов, среди которых «Додо Пицца», сеть пироговых «Штолле», сеть пекарен «Волконский» в 13 странах мира. В Москве данные получили на основании показателей около 800 WiFi-радаров.

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве возобновили работу 16 июня после ограничений, связанных с распространением коронавируса. На 23 июня было запланировано полное возобновление работы общепита в городе.

По состоянию на 22 июня в столице вновь заработали около 40,2% ресторанов. На тот момент 31% московских заведений общепита работали в режиме доставки, еще 28,8% оставались закрытыми. В среднем по России индекс работающих ресторанов составлял 28,9%.

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