Около 36 тыс. выпускников Москвы зарегистрировались на ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Около 36 тыс. выпускников Москвы зарегистрированы на ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Об этом 20 июля сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что экзамен по иностранным языкам — один из самых популярных среди московских выпускников.

«Более 23 тыс. участников зарегистрировались на ЕГЭ по иностранным языкам в Москве. Самым популярным по-прежнему остается английский язык, в этом году его выбрали около 22 тыс. участников. Но выпускники сдают и другие языки — французский, немецкий, испанский. С прошлого года у ребят также появилась возможность сдавать китайский язык», — рассказала Ракова.

Она добавила, что интерес московские выпускники проявляют и к естественно-научным предметам: на экзамен по биологии в этом году зарегистрировались свыше 13 тыс. человек.

Результаты экзаменов будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 2 августа 2020 года. Участнику будет доступна детальная информация о полученных баллах, максимальных первичных баллах по заданиям, а также возможность скачать электронные образцы своих бланков, отметила заммэра.

Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрированы около 80 тыс. участников, из них около 64 тыс. — это выпускники текущего года, более 13 тыс. — выпускники прошлых лет и около 2 тыс. — обучающиеся колледжей и иностранных образовательных организаций.

Рособрнадзор информирует, что заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали всего более 144 тыс. человек, в том числе 136 тыс. выпускников текущего года. На письменный ЕГЭ по английскому языку зарегистрировано более 95 тыс. человек, в том числе более 84 тыс. выпускников текущего года.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, по иностранным языкам — 22 балла.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тыс. человек.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что Рособрнадзор опроверг публикации о жалобах на сложность ЕГЭ по химии, прошедшего 16 июля.