Рособрнадзор опроверг заявления о сложности заданий в ЕГЭ по химии

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях ЕГЭ по химии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 17 июля.

«Задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы», — сказал представитель Рособрнадзора, комментируя публикации о жалобах на сложность экзамена.

Ранее 16 июля Рособрнадзор сообщил о штатном прохождении единых госэкзаменов по химии и обществознанию. На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тыс. человек, в том числе более 302 тыс. выпускников текущего года. На ЕГЭ по химии зарегистрировано более 90 тыс. участников, в том числе около 80 тыс. выпускников. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию — 42 балла, по химии — 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.

В тот же день сервис ознакомления с результатами ЕГЭ подвергся хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. На момент ее проведения данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Его продолжат экзамены по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам 20 июля.