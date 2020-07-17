Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Общество
Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ
Авто
Hyundai отзовет в России более 18 тыс. кроссоверов Santa Fe
Общество
Песков прокомментировал расследование расстрела царской семьи
Общество
Подмосковье может перейти к новому этапу снятия ограничений

Рособрнадзор опроверг заявления о сложности заданий в ЕГЭ по химии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях ЕГЭ по химии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 17 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы», — сказал представитель Рособрнадзора, комментируя публикации о жалобах на сложность экзамена.

Ранее 16 июля Рособрнадзор сообщил о штатном прохождении единых госэкзаменов по химии и обществознанию. На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тыс. человек, в том числе более 302 тыс. выпускников текущего года. На ЕГЭ по химии зарегистрировано более 90 тыс. участников, в том числе около 80 тыс. выпускников. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию — 42 балла, по химии — 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.

В тот же день сервис ознакомления с результатами ЕГЭ подвергся хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. На момент ее проведения данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Его продолжат экзамены по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам 20 июля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020