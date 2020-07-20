Вертолет вылетел на поиски катера с тремя рыбаками на Камчатке

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пропавшего на севере Камчатки катера с тремя рыбаками. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Камчатскому краю в понедельник, 20 июля.

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, представитель краевого управления МЧС России, а также следственная группа и родственник одного из пропавших мужчин.

Вертолет отправится по маршруту: город Елизарово – село Тигиль – село Манилы. В понедельник планируется обследовать прибрежную территорию протяженностью около 570 км от мыса Мамет до села Тигиль. Во вторник, 21 июля, будет обследована северная часть акватории Пенжинской губы.

Также в пресс-службе рассказали, что при улучшении погодных условий на помощь в район поисков планирует вылететь самолет Ан-26 авиакомпании «ИркутскАэро» из Магаданской области. На его борту прибудут спасатели региональной поисково-спасательной базы.

Более недели назад трое мужчин на катере «Тунец-850» вышли из села Манилы Пенжинского района в село Тигиль Тигильского района. Через некоторое время, в районе мыса Мамет, связь с ними была утеряна. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Камчатскому краю с 11 июля.