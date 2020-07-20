Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 июля

Прохладная, дождливая и ветреная погода ожидает жителей российской столицы в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ в понедельник, 20 июля.

Днем в Москве воздух прогреется до 20–22 градусов, будет облачно с прояснениями. В городе пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза.

В ночь на вторник может похолодать до плюс 13 градусов. Ночью дождливая погода сохранится.

Гидрометцентр прогнозирует ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с, при грозе возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 10 градусов.

Ранее, 18 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных колебаний температур москвичей в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме.