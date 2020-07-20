Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прохладная, дождливая и ветреная погода ожидает жителей российской столицы в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ в понедельник, 20 июля.

Днем в Москве воздух прогреется до 20–22 градусов, будет облачно с прояснениями. В городе пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза.

В ночь на вторник может похолодать до плюс 13 градусов. Ночью дождливая погода сохранится.

Гидрометцентр прогнозирует ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с, при грозе возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 10 градусов.

Ранее, 18 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных колебаний температур москвичей в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020