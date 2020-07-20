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Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Отмечается, что оттуда по телемосту президент свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге. Кроме того, Путин пообщается с работниками завода.

16 июля сообщалось, что Владимир Путин перенес на понедельник, 20 июля, рабочую поездку в Крым. По словам Дмитрия Пескова, вместо поездки на Крымский полуостров российский президент проведет бюджетное совещание в Ново-Огарево.

Песков отметил, что в настоящий момент необходима балансировка бюджета страны, требующая особого внимания со стороны правительства и президента.

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