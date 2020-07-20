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Полиция Зимбабве арестовала более 105 тыс. человек за нарушение режима изоляции

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Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo
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В Зимбабве с начала пандемии коронавируса правоохранители арестовали свыше 105 тыс. человек за нарушение карантинных ограничений. Об этом в воскресенье, 19 июля сообщает местный телеканал ZBC News со ссылкой на полицию.

По данным на субботу, 20 июля, за различные нарушения были арестованы 105 670 человек.

По словам представителя полиции, только за два дня было арестовано более одной тысячи человек «за необязательные перемещения и отсутствие масок».

Отмечается, что по действующим правилам, жители Зимбабве должны были соблюдать дистанцию даже во время поездок на личном транспорте, хотя некоторые водители уже не придерживаются этих предписаний.

По данным минздрава, в стране выявлены 1611 случаев заражения коронавирусом, из них 472 человека выздоровели и 25 скончались.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для определения по запаху заразившихся коронавирусом людей. Метод должен позволить выявлять вирус у человека даже при бессимптомном течении заболевания.

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