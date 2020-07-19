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В Австрии служебных собак начали учить поиску больных COVID-19 по запаху

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Фото: Pixabay
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Вооруженные силы Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для определения по запаху заразившихся коронавирусом людей. Метод должен позволить выявлять вирус у человека даже при бессимптомном течении заболевания, сообщается в воскресенье, 19 июля, на сайте оборонного ведомства этой страны.

В кинологическом военном центре сейчас тренируют по новой программе одну служебную бельгийскую овчарку. Она должна апортировать трубку с молекулами запаха коронавируса, которые удалось извлечь из инфицированной медицинской маски. При обнаружении трубки собаке дают лакомство. В ближайшие дни кинологи начнут тестовую фазу обнаружения вируса с использованием инфицированной защитной маски. Тесты продлятся до конца июля.

Обонятельные типы: собак учат выявлять COVID на пунктах погранконтроля
Согласно исследованиям, точность тестов от четвероногих превышает 80%

Для обеспечения безопасности служебной собаки и кинолога трубки и маски обрабатываются ультрафиолетовым излучением. Таким образом, вирус лишается активности и не должен заразить.

По завершении тестового периода военные проанализируют результаты проделанной работы.

«То, что наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества, не является новостью. У нас есть собаки для обнаружения по запаху наркотиков или взрывчатки», — отмечается в заявлении министра обороны Клаудии Таннер.

По словам министра, фаза испытаний должна выявить, станет ли эта специальная тренировка неотъемлемой частью центра подготовки военных собак.

В общей сложности в Вооруженных силах Австрии служат 166 собак — ротвейлеры, овчарки, лабрадоры и охотничьи породы. Их задействуют в операциях внутри страны и за рубежом.

В начале мая стало известно, что кинологи и ветеринары на французском острове Корсика изучают вопрос о том, могут ли собаки служебных пород по запаху определять заразившихся коронавирусом людей.

Отмечалось, что в эксперименте участвовали восемь собак, шесть из которых — малинуа — бельгийские овчарки.

Исследователи хотят определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. Если он есть, можно научить собак выявлять заболевших.

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