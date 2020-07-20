Отчим избивал двухлетнего мальчика в Подмосковье

Двухлетний мальчик, которого избивал отчим, — в больнице. Случай на контроле у детского омбудсмена по Московской области Ксении Мишоновой. Состояние малыша стабильное, но ему нужно наблюдение врачей. Полиция выясняет детали произошедшего.

19 июля охранница в Дмитрове заметила мальчика на улице. Ребенок был плохо одет, хромал и плакал. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Правоохранители разыскали мать малыша и ее сожителя. 22-летний отчим признался, что бил ребенка из неприязни.