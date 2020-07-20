Минюст направил 1,1 млрд руб. на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

Министерство юстиции РФ в 2019 году израсходовало более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 года в Минюсте России.

Отмечается, что всего в прошлом году для оплаты поступили 1240 решений ЕСПЧ. По ним на сумму 1,1 млрд рублей были осуществлены выплаты, всего 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумму 1,7 млрд рублей.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2020 года у Минюста числилось 10 неисполненных судебных решений ЕСПЧ на сумму более 850,5 млн рублей. Они не были оплачены по причине позднего поступления документов.

20 июня стало известно, что долг Украины перед гражданами по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) составляет более $373 млн.