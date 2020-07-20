Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на следующей неделе
Мир
Главы немецких земель обратились к США с призывом не выводить войска
Армия
Расчеты С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1» отразили условный удар крылатых ракет
Мир
Япония отправила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Экономика
В РФ подтвердили право граждан на выплату по страховке от невыезда за рубеж

Минюст направил 1,1 млрд руб. на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство юстиции РФ в 2019 году израсходовало более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 года в Минюсте России.

Отмечается, что всего в прошлом году для оплаты поступили 1240 решений ЕСПЧ. По ним на сумму 1,1 млрд рублей были осуществлены выплаты, всего 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумму 1,7 млрд рублей.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2020 года у Минюста числилось 10 неисполненных судебных решений ЕСПЧ на сумму более 850,5 млн рублей. Они не были оплачены по причине позднего поступления документов.

20 июня стало известно, что долг Украины перед гражданами по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) составляет более $373 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020