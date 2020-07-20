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Российские военные в Сирии продолжили патрулирование в Хасеке и Ракке

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Фото: TASS/EPA/Yahya Nemah
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Российские военные продолжают в Сирии реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании принятого 22 октября 2019 года. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контрадмирал Александр Щербицкий.

По его словам, военные РФ продолжили патрулирование подразделениями военной полиции по маршрутам в провинциях Хасеке и Ракка. Отмечается, что прошло также воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Метрас до населенных пунктов Швайхан, Айн-иса, Афран. Хак-эль-Сура и Квайрес.

Кроме того, Щербицкий отметил, что за минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано обстрелов. Однако было зафиксировано по одному обстрелу населенных пунктов Дадих, Эль-Аси, Мамухия и Кара-Джагез со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Ранее 19 июля сообщалось, что пять человек погибли и 85 получили ранения в результате взрыва автомобиля в районе города Аазаз на северо-западе Сирии.

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