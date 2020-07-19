Пять человек погибли в результате взрыва в Сирии

Пять человек погибли и 85 получили ранения в результате взрыва автомобиля в районе города Аазаз на северо-западе Сирии. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщило турецкое информагентство Anadolu.

По его данным, взрыв прогремел в деревне Сиджу, находящейся под контролем сирийской оппозиции.

Отмечается, что пострадавших переправили через турецкую границу и доставили в больницу.

В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как над деревней поднимается дым. Однако подлинность видео не подтверждена.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что два взрывных устройства сработали в сирийском Дамаске.