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Пять человек погибли в результате взрыва в Сирии

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Фото: соцсети
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Пять человек погибли и 85 получили ранения в результате взрыва автомобиля в районе города Аазаз на северо-западе Сирии. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщило турецкое информагентство Anadolu.

По его данным, взрыв прогремел в деревне Сиджу, находящейся под контролем сирийской оппозиции.

Отмечается, что пострадавших переправили через турецкую границу и доставили в больницу.

В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как над деревней поднимается дым. Однако подлинность видео не подтверждена.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что два взрывных устройства сработали в сирийском Дамаске.

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