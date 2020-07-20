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В Хакасии загорелся мусорный полигон

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Фото: МЧС РФ
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В Хакасии недалеко от поселка Усть-Абакан загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

«В 16:46 (мск) 19 июля поступило сообщение о загорании на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в 4 км от населенного пункта Усть-Абакан МО Усть-Абаканский район, в 17:40 (мск) объявлен повышенный ранг вызова», — говорится в сообщении.

К тушению привлечены 30 человек и 10 единиц техники.

19 июля в Ярославле произошел пожар в здании северного линейного управления МВД России на транспорте, которое находится на улице Ухтомского.

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