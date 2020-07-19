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В Ярославле загорелось здание МВД

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Фото: соцсети
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В Ярославле произошел пожар в здании северного линейного управления МВД России на транспорте, которое находится на улице Ухтомского. Очевидцы сняли пожар на видео, отмечает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как из-под крыши и из окон здания вырываются дым и языки пламени. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Отмечается, что дымом заволокло соседние улицы.

«Причины возгорания пока не известны», — сообщили порталу Progorod76.ru в ярославском МЧС. Здание горит уже два часа.

Накануне в Екатеринбурге на складе магазина торговой сети «Пятерочка», который находится рядом с жилым многоквартирным домом возле железнодорожного вокзала, произошел пожар. В связи с сильным задымлением спасатели эвакуировали около 40 жителей одного из подъездов, в том числе семеро детей. Пострадавших в результате возгорания не было, позже огонь потушили.

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