Трамп вновь отказался переименовывать американские военные базы

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News 19 июля в очередной раз выступил против переименования американских военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.

«Форт Брэгг», «Форт Роберт Ли» — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я. <…> Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг. <…> И как мы его назовем? Назовем его «Преподобный Шарптон» (известный в США темнокожий проповедник Эл Шарптон. — Ред.)?» — цитирует «РИА Новости» Трампа.

Он отметил, что США выиграли «две прекрасных мировых войны», в том числе благодаря этим фортам. Этот аргумент американский лидер привел в качестве нежелания давать военным базам другие наименования.

Трамп подтвердил, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании фортов.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США на прошлой неделе предложил выделить армии $1 млн на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов.

Впервые о том, что в Белом доме даже не будут рассматривать возможность переименования военных объектов, Трамп заявил еще в начале июня.