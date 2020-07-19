Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
Мир
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Общество
Умер создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров
Общество
Нижегородцам рекомендовали не выходить на улицу из-за запаха газа

Трамп вновь отказался переименовывать американские военные базы

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News 19 июля в очередной раз выступил против переименования американских военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.

Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
Новинки бронетехники на выставке AUSA 2019

«Форт Брэгг», «Форт Роберт Ли» — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я. <…> Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг. <…> И как мы его назовем? Назовем его «Преподобный Шарптон» (известный в США темнокожий проповедник Эл Шарптон. — Ред.)?» — цитирует «РИА Новости» Трампа.

Он отметил, что США выиграли «две прекрасных мировых войны», в том числе благодаря этим фортам. Этот аргумент американский лидер привел в качестве нежелания давать военным базам другие наименования.

Трамп подтвердил, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании фортов.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США на прошлой неделе предложил выделить армии $1 млн на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов.

Впервые о том, что в Белом доме даже не будут рассматривать возможность переименования военных объектов, Трамп заявил еще в начале июня.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020