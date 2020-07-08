В США предложили выделить $1 млн на переименование военных объектов

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США опубликовал во вторник, 7 июля, проект бюджета обороны страны на 2021 год, который, в частности, подразумевает финансирование переименования военных баз и объектов, названных в честь конфедератов.

«Армии предоставляется $1 млн на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов», — говорится в проекте, опубликованном на сайте комитета.

Отмечается, что законопроект должен принять сенат в полном составе, палата представителей, и только потом он поступит на подпись американскому лидеру Дональду Трампу.

При этом ранее Трамп заявил, что наложит вето на проект об оборонном бюджете США, если в нем будет содержаться пункт о переименовании военных баз.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в стране вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены несколько памятников южанам, воевавшим в гражданской войне в США.

11 июня спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси направила письмо в Объединенный библиотечный комитет с призывом демонтировать в здании Капитолия 11 статуй конфедератов.

А в июле мэр американского города Ричмонд Левар Стоуни приказал немедленно убрать из города все памятники конфедератам.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861–1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.