Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде

Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака, Багдаде в воскресенье. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в иракских органах безопасности 19 июля.

«Две ракеты «Катюша» упали сегодня в полдень... вблизи американского посольства в «зеленой зоне», не приведя к каким-либо жертвам», — сказала собеседник агентства.

Телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака уточняет, что ракет было три.

Ранее, 5 июля, американское посольство в Багдаде подверглось обстрелам со стороны неизвестных. Отмечалось, что часть ракет была перехвачена системами ПВО, а несколько упали в «зеленой зоне».

В середине июня Объединенное командование Военных сил Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты, отмечает «РИА Новости».

«Зеленая зона» — тщательно охраняемый район в центре Багдада. Однако в последние месяцы он неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.