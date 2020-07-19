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Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дмитрий Парфенов подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба из Екатеринбурга «Урал». Об этом стало известно в воскресенье, 19 июля.

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У форварда есть выбор: остаться в России или поиграть в топ-чемпионате

Такое заявление тренер сделал после того, как подмосковный клуб «Химки» обыграл «Урал» в полуфинале Кубка России по футболу.

«Мы провалили игру. Я покидаю команду, хочу поблагодарить руководство, болельщиков и каждого игрока. Это часть футбола, но нужно двигаться дальше», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Парфенов возглавлял екатеринбургский клуб с мая 2018 года. Вместе с командой он дошел до финала Кубка России-2018/19, где в Самаре «Урал» уступил «Локомотиву».

Во втором матче текущего полуфинала Кубка России за победу будут бороться санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Матч начнется в 18:30 мск. Действующим обладателем Кубка России является столичный ФК «Локомотив». Команда является рекордсменом по числу выигранных национальных кубков — в активе железнодорожников их восемь.

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