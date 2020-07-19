Власти Каталонии обсудят подачу иска против короля Хуана Карлоса

В Каталонии рассмотрят возможность подачи судебного иска против бывшего главы Испании короля Хуана Карлоса в связи с подозрениями в коррупции. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила пресс-служба президента женералитета.

«Президент женералитета Ким Торра в связи с появившимися в течение последних недель новостями о бывшем короле распорядился рассмотреть подачу иска против Хуана Карлоса де Бурбона, Коринны Сайн-Витгенштейн-Сайн и всех тех, кто <…> помогал, способствовал коррупционным действиям <…> в которые, предположительно, были вовлечены бывший глава испанского государства и его окружение», — говорится в заявлении.

Торра отметил, что перед законом все равны и за коррупцию необходимо наказать вне зависимости от того, кто к ней причастен. Виновные, по его словам, должны понести уголовную или гражданскую ответственность.

Он добавил, что к гражданской ответственности должны быть привлечены непосредственно исполнители и «в дополнительном порядке королевский дом, являющийся самостоятельным юридическим лицом».

Как сообщает «РИА Новости», в начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса из-за контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить коррупционные факты в этой сделке.

Кроме того, в марте стало известно, что женевская прокуратура ведет расследование о происхождении €65 млн, которые Хуан Карлос передал своей экс-любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.