В России провели свыше 24,9 млн тестов на коронавирус

В России за период пандемии провели более 24,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, более 273 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с этой COVID-19 в воскресенье, 19 июля.

«За последние сутки проведено 314 тыс. тестов на коронавирус», — отметили в оперштабе.

Ранее, 17 июля, Роспотребнадзор сообщал, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются около 272 тыс. человек.

По данным надзорного ведомства, за минувшие сутки в России выявили 6109 новых случаев заболевания коронавирусом. Нет прироста случаев в Чукотском автономном округе, наименьший темп — в Москве и области, а также в Севастополе и Кабардино-Балкарии (0,3%).

Как отмечал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна государствам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

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