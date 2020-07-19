В Приморье из-за сильных осадков объявили штормовое предупреждение

Спасатели Приморского края объявили экстренное предупреждение на территории 22 муниципалитетов региона на 20 и 21 июля в связи с прогнозируемыми сильными осадками, а также штормовым ветром. Об этом сообщила пресс-служба главного краевого управления МЧС России в субботу, 18 июля.

Спасатели призвали местных жителей воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также на эти дни исключить выходы на рыбалку, охоту, туристические маршруты и отказаться от купания. Также владельцам маломерных судов рекомендовали воздержаться от выхода в море в связи с возможным подъемом волн.

В регионе ожидаются сильные дожди, количество осадков прогнозируется на уровне от 15 до 45 мм за 12 часов, местами до 50 мм. В ряде районов могут возникнуть грозы, которые будут сопровождаться штормовым ветром со скоростью до 23 м/с, а на южном побережье края — до 28 м/с.

Ранее 19 июля сообщалось, что Гидрометцентр России из-за грозы объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение о грозе в столице и области будет действовать 19 июля с 9:00 до 21:00.