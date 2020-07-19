«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Гидрометцентр России из-за грозы объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в воскресенье, 19 июля, передает «РИА Новости».

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение о грозе в столице и области будет действовать 19 июля с 9.00 до 21.00.

Ранее 18 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных колебаний температур жителей Москвы в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме.