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Министр торговли США попал в больницу

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Фото: TASS/Zuma
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Министр торговли США 82-летний Уилбур Росс госпитализирован в штате Нью-Йорк в субботу, 18 июля, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя ведомства.

«Министр Росс был доставлен в больницу в связи с незначительными проблемами, не связанными с коронавирусом. Он в порядке, мы ожидаем, что вскоре он будет выписан», — заявили в министерстве.

По информации источников телеканала, в пятницу Росс почувствовал себя плохо и вечером отправился в больницу.

Число выявленных в США случаев заражения коронавирусом вторые сутки подряд превышает рекордно высокий уровень с начала пандемии — 70 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса по итогам 17 июля, обнародованным в субботу, 18 июля, в США выявлены более 3,67 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 139 748 человек.

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