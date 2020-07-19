В Хабаровске пропавшего девятилетнего мальчика обнаружили мертвым

Девятилетний мальчик, который пропал в Хабаровске 12 июля, найден мертвым. Об этом на странице соцсети «Вконтакте» сообщил поисковый отряд «Лига Спас».

Добровольцы выразили соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Обстоятельства смерти ребенка не уточняются, их предстоит выяснить правоохранительным органам.

Мальчик пропал 12 июля. Отмечается, что он воспитывался в неблагополучной семье. В последний раз его видели в районе Пограничного института с черным самокатом.

1 июля сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березняки Пермского края в ночь на 29 июня. Школьница ушла из квартиры жилого дома по улице Свердлова, где проживала с бабушкой и дедушкой. Поисковые отряды в течение двух суток осматривали предполагаемые места нахождения ребенка. Девочку обнаружили спящей на улице в кустах в одном из районов города.