Девятилетний ребенок пропал в Хабаровске

В Хабаровске исчез девятилетний ребенок. Об этом сообщила во вторники, 14 июля, пресс-служба региональной прокуратуры.

По факту пропажи несовершеннолетнего ведомство проводит проверку.

«По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска организована проверка в связи с пропажей 12 июля 2020 года в г. Хабаровске девятилетнего ребенка, — отметили в ведомстве, — В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

По предварительным данным, ребенок был из неблагополучной семьи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение прокуратуры.

1 июля сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березняки Пермского края в ночь на 29 июня. Школьница ушла из квартиры жилого дома по улице Свердлова, где проживала с бабушкой и дедушкой. Поисковые отряды в течение двух суток осматривали предполагаемые места нахождения ребенка. Девочку обнаружили спящей на улице в кустах в одном из районов города.