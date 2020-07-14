Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минпросвещения запустило программу поддержки школ с низкими результатами
Общество
Житель ЕАО получил условный срок за фейковые листовки о коронавирусе
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Мир
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Мир
В Японии допустили упрощенный въезд в страну для участников Олимпиады

Девятилетний ребенок пропал в Хабаровске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске исчез девятилетний ребенок. Об этом сообщила во вторники, 14 июля, пресс-служба региональной прокуратуры.

По факту пропажи несовершеннолетнего ведомство проводит проверку.

«По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска организована проверка в связи с пропажей 12 июля 2020 года в г. Хабаровске девятилетнего ребенка, — отметили в ведомстве, — В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

По предварительным данным, ребенок был из неблагополучной семьи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение прокуратуры.

1 июля сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березняки Пермского края в ночь на 29 июня. Школьница ушла из квартиры жилого дома по улице Свердлова, где проживала с бабушкой и дедушкой. Поисковые отряды в течение двух суток осматривали предполагаемые места нахождения ребенка. Девочку обнаружили спящей на улице в кустах в одном из районов города.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020