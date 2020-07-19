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На водном фестивале в Венеции отменили фейерверк из-за коронавируса

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Фото: TASS/EPA/Andrea Merola
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Городской фестиваль Festa del Redentore на водах венецианской лагуны в этом году пройдет без традиционного салюта, а также наплыва туристов. Об этом сообщило издание Famiglia Cristiana.

Отмечается, что такое решение мэрия города приняла в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы избежать толп желающих взглянуть на салют по берегам главных венецианских каналов.

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Мэр Венеции Луиджи Брунаро заявил, что в последние дни данные о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, даже в данном регионе, указывают на небольшое увеличение индекса заражения.

«Венеция является и всегда была безопасным и ответственным городом, и мы не можем позволить себе рисковать здоровьем граждан и расстраивать огромную работу, проделанную за все эти месяцы, чтобы она снова заработала», — заявил Брунаро.

Кроме того, стало известно, что несмотря на снятие большинства ограничений для путешественников, на время празднований гостиницы города оказались заполнены всего на 40%. При этом треть отелей еще вообще не открылась после ограничений, отметили в Ассоциации венецианских отельеров.

История Festa del Redentore восходит к XVI веку, когда в Венеции свирепствовала чума. 4 сентября 1576 года Сенат постановил, что дож должен произнести обет, чтобы построить церковь, посвященную Искупителю, чтобы положить конец чуме.

13 июля следующего года город был официально объявлен свободным от чумы, и было принято решение торжественно отпраздновать это событие в третье воскресенье июля религиозной церемонией и народным праздником.

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