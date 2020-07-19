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Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Третий раз за неделю надпись Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке залили краской. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает «РИА Новости».

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В этот раз ее залили черной краской. В понедельник это была красная краска, а в пятницу синяя.

Краску вылили две афроамерканки, их арестовали.

«Во время задержания один из сотрудников полиции поскользнулся на краске и повредил руку и голову», — отметил собеседник агентства в департаменте полиции Нью-Йорка.

Полицейский доставлен в больницу, его состояние стабильно.

Женщинам пока не предъявили обвинения. Сотрудник пояснил, что это мелкое правонарушение, а не уголовное преступление.

В Нью-Йорке появились группы активистов, выступающих в поддержку полиции. Они не разделяют идею сокращения финансирования правоохранительных органов. Сторонники полиции используют слоган Blue Lives Matter и уже обратились к властям города с просьбой нанести соответствующую надпись на одну из улиц Нью-Йорка.

9 июля сообщалось, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял участие в нанесении на асфальт у небоскреба Trump Tower надписи Black Lives Matter. Президент США Дональд Трамп назвал данную инициативу попыткой обесценить Манхэттен, известный своими дорогими магазинами и недвижимостью.

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