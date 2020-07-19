Несанкционированная свалка в Ингушетии загорелась на площади 3 га

Несанкционированная свалка в городе Карабулак в Ингушетии загорелась на площади 3 га, огонь тушат, засыпая глиной. Об этом сообщает региональное минприроды в Instagram.

Отмечается, что возгорание тушат силами пожарной охраны и муниципального ЖКХ.

В ведомстве подчеркнули, что глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин держит ситуацию с ликвидацией пожара на личном контроле.

В ночь на 18 июля склад картона загорелся в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,5 тыс. кв. м.