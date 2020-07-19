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Четыре автомобиля столкнулись на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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ДТП с участием четырех автомобилей, включая две маршрутки, произошло на западе Москвы, информации о пострадавших не поступало. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова. Собеседник агентства отметил, что две маршрутки ехали без пассажиров. Один из автомобилей в результате столкновения перевернулся.

По словам источника, на месте происшествия сейчас находятся три кареты скорой помощи, однако точной информации о пострадавших пока нет.

18 июля сообщалось, что легковой автомобиль и автобус столкнулись под Наро-Фоминском в Московской области, в результате чего погиб один человек, еще шестеро пострадали.

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