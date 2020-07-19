Гигантский портрет Бетховена появился на поле в Германии

Портрет великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена в виде гигантского лабиринта на поле подсолнухов появился в Германии. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает «Ридус».

Он был создан семьей баварских фермеров из города Уттинг-ам-Аммерзе, они создают лабиринты уже более 20 лет. Коринн и Ули Эрнст решили создать портрет к 250-летию со дня рождения Бетховена.

Из-за масштабов лабиринта увидеть его полностью можно только с высоты птичьего полета.

Ранее гигантский человеческий «портрет» на спутниковых снимках поверхности Антарктики, опубликованных в ПО Google «Планета Земля», озадачила пользователей Сети.