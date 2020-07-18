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Три страны ЕС заявили о готовности обсуждать санкции за нарушение эмбарго в отношении Ливии

Три страны ЕС заявили о готовности обсуждать санкции за нарушение эмбарго в отношении Ливии

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Фото: REUTERS/Francisco Seco
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Германия, Италия и Франция готовы рассмотреть вопрос возможного введения санкций против нарушителей оружейного эмбарго в отношении Ливии. Об этом говорится в распространенном в субботу, 18 июля, совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Италии Джузеппе Конте и президента Франции Эммануэля Макрона.

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«Мы готовы рассмотреть возможность введения санкций, если продолжатся нарушения эмбарго по морю, суше и воздуху. Мы ожидаем предложений, которые представят на этот счет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и зампредседателя Еврокомиссии», — цитирует заявление ТАСС.

Консультации прошли в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

16 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает стороны конфликта в Ливии не допустить нового витка напряженности и соблюдать режим прекращения огня.

23 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей. Дипломат отметил, что ряд коллег, с которыми он обсуждал ситуацию в стране, разделяют его мнение о невозможности военного решения ливийского конфликта. По его словам, единственным вариантом урегулирования является безотлагательное прекращение огня.

В январе текущего года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

Однако 27 апреля лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

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