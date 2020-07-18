Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей для медэкспериментов

В Южной Осетии считают, что находящийся в Грузии Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара промышляет отловом южноосетинских летучих мышей для исследований США по коронавирусам. Об этом в субботу, 18 июля, пишет «Интерфакс».

«Усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей начиная с 2012 года проявляет Центр общественного здоровья им. Р. Лугара. (...) В 2018 году Агентство по уменьшению оборонной угрозы минобороны США (DTRA) совместно с центром Лугара в качестве полевой лаборатории реализует проект стоимостью $2,9 млн по летучим мышам и коронавирусам. Программа рассчитана на пять лет и реализуется с помощью НКО Eco Health Alliance», — сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

По данным спецслужбы, в 2012, 2014 и 2018 годах сотрудники лаборатории систематически отлавливали рукокрылых в грузинском регионе Шида-Картли, граничащем с Южной Осетией. Отлов велся для совместных проектов с финансированием со стороны DTRA и американского Центра по контролю заболеваний (CDC).

В начале июля за незаконное пересечение границы в окрестностях села Адзысар был задержан 47-летний гражданин Грузии. По его словам, он намеревался раздобыть в Южной Осетии так называемые коконы летучих мышей для последующей перепродажи в Грузии по цене $5 тыс. за штуку.

Другой аналогичный инцидент произошел 11 июля. По данным министерства иностранных дел страны, нарушитель границы проводил спланированную спецоперацию по добыче биологического материала — живых особей летучих мышей, ареалом обитания которых является территория Южной Осетии.

Власти Грузии подобные заявления опровергли.

«Это настолько глупое заявление, что даже невозможно себе представить», — заявил первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский.

Глава Национального центра по контролю за заболеваниями минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе информацию о проводимых экспериментах подтвердил, однако с обвинениями в краже мышей с территории Южной Осетии не согласился.

Биолаборатория имени Ричарда Лугара известна тем, что занимается исследованием биологических угроз. В октябре 2018 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявлял, что в лаборатории могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 человек.

Ноту о посещении центра российскими экспертами Россия направляла Грузии в июне 2019 года.