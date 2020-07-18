Водитель под Тулой насмерть сбил годовалую девочку

Полиция выясняет обстоятельства гибели годовалой девочки под колесами машины в Заокском районе Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды областного управления ГИБДД в субботу, 18 июля.

ЧП произошло в субботу в 12:30 в деревне Клищино. Молодой человек 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Alphard, наехал на девочку 2019 года рождения. Согласно предварительной информации, ребенок остался без присмотра взрослых и самостоятельно вышел на проезжую часть дороги. От полученных травм малышка умерла на месте.

Отмечается, что девочка находилась у бабушки в доме, где проходило торжество.

Водитель заявил, что забирал соседа и, начав движение, не увидел ребенка.

Ранее, 16 мая, в Новосибирской области нетрезвый водитель в садовом товариществе сбил десятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия, но позже его нашли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина наехал на девочку, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую с ссадинами и ушибами доставили в медучреждение, но после оказания помощи отпустили домой.