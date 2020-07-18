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Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Эль-Хасака. Видеоролик в субботу, 18 июля, опубликовалTelegram-канал «Военкоры Русской весны».

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Причиной для блокировки бронетехники послужили провокационные действия со стороны американских военных.

«Это территория Сирии. Российские вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?» — спросил российский военнослужащий своего американского коллегу.

Помимо того, он попросил солдат Пентагона не преследовать российские патрули на территории Сирии.

23 июня стало известно, что США не будут добиваться свертывания российского присутствия в Сирии и отставки президента Башара Асада.

Гражданская война в Сирийской Арабской Республике началась в 2011 году: на волне «арабской весны» антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в сирийских городах, а потом переросли в вооруженный конфликт.

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