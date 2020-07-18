Дизельное топливо вылилось в Москву-реку

Дизельное топливо разлилось в Москву-реку из судна, которое находилось на причале в подмосковном Красногорске. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«В результате затопления судна на причале в Красногорске произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что в момент затопления на борту не было людей и никто не пострадал. Судно ушло под воду по самую палубу и село на дно.

Позже в пресс-службе МЧС сообщили журналистам информагентства, что утром 18 июля получили сигнал о радужном пятне на реке. Выяснилось, что владелец судна накануне пришвартовал его, а наутро обнаружил затонувшим. К устранению аварии привлекли 15 человек и пять единиц техники.

В конце июня в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища произошел разлив нефти. В итоге площадь пятна составила свыше 20 тыс. кв. м.

К 15 июля Росводресурсы завершили ликвидацию разлива нефтепродуктов и не допустили их дальнейшее распространение в акваторию водоема, сообщает сайт mos.news.