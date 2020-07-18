Минометные мины времен войны обнаружили в деревне в Калужской области

Взрывотехники ГУ МЧС России по Калужской области 17 июля выезжали на обезвреживание боеприпасов. В деревне Палатки в Юхновском районе были обнаружены две минометные мины 50 мм времен Великой Отечественной войны.

Снаряды были вывезены в безопасное место и обезврежены. Об этом информирует газета «Весть».

Ранее сообщалось, что в Тверской области пиротехники должны расчистить от старых снарядов времен Великой Отечественной войны территорию площадью более 50 га. Земли в дальнейшем планируется использовать для сельскохозяйственных работ.