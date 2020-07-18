Названы сроки открытия новых станций Большой кольцевой линии в Москве

Станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена должны быть завершены к 2023 году, однако стройкомплекс планирует ускорить работы. Об этом в субботу, 18 июля, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о станциях «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». По словам вице-мэра, уже проложен правый тоннель между «Сокольниками» и «Рижской».

«Самый сложный этап — строительство самой станции. Работы ведутся на большой глубине, в сложных условиях, в грязи», — сказал Бочкарев.

По словам заммэра, станция «Рижская» завершена на 50%.

16 мая Бочкарев сообщил, что в Москве возобновлено строительство более 40 станций столичного метрополитена.

С 2011 года в Москве построено 98 км линий метро, 48 станций и 10 депо.