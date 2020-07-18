Разведка США вновь проводит для Байдена брифинги по России и Китаю

Разведывательные службы США начали проводить брифинги для наиболее вероятного кандидата в президенты страны от Демократической партии Джозефа Байдена. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 17 июля, во время встречи со сторонниками в режиме видеосвязи. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Байден отметил, что для него «снова проводят брифинги». По словам, бывшего вице-президента, предоставленная ему информация касалась России и Китая, в частности, приписываемых РФ попыток «лишить легитимности избирательный процесс в США».

«Китай и прочие также предпринимают попытки лишить нас доверия к итогам (выборов— Ред.)», — сказал он.

Представитель Байдена, выступая на условиях анонимности, подтвердил агентству, что брифинги начались, и сказал, что кандидат также получает рекомендации от своей команды экспертов по национальной безопасности.

Брифинги для кандидатов на пост президента проводят в период после национальных партийных съездов. Эта традиция зародилась в 1952 году при хозяине Белого дома Гарри Трумэне, который предложил проводить их для кандидата от Республиканской партии Дуайта Эйзенхауэра, чтобы тот получил представление о данных разведки по основным международным проблемам.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Выборы президента намечены на 3 ноября.

Расследование о «российском вмешательстве» в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. Сам американский лидер неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Россия также опровергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

В январе портал Intercept составил рейтинг самых провальных и лживых новостей о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. В него попали британская газета The Guardian, интернет-издания BuzzFeed News и Slate, а также телеканалы CNN и МSNBC.