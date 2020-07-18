Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа. Об этом сообщил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн в Twitter.
По его словам, если позволит погода, возвращение Crew Dragon на Землю после первого испытательного пилотируемого полета ожидается 2 августа. Отмечается, что вернутся астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
30 мая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. Для США этот запуск астронавтов на МКС стал первым за девять лет. На борту Сrew Dragon находились Херли и Бенкен. 31 мая корабль пристыковался к МКС.