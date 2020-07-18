В Белом доме убрали от глаз посетителей портреты Буша-младшего и Клинтона

Официальные портреты бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего убрали из Гранд фойе Белого дома в течение прошлой недели и заменили портретами двух президентов-республиканцев, которые руководили Соединенными Штатами более 50 лет назад. Об этом сообщил телеканал CNN.

По традиция Белого дома, на самом видном месте при входе в здание должны находиться портреты самых последних американских президентов. Кроме того, они должны быть хорошо видны гостям во время официальных мероприятий.

Несмотря на это, портреты двух бывших американских президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего перенесли в старую Семейную столовую. Это небольшая комната, которой редко пользуются, а большинство посетителей не бывает в ней.

Отмечается, что вместо портрета Буша-младшего теперь висит изображение 25-го президента США Уильма Мак-Канли-младшего, а Клинтона заменил Теодор Рузвельт.

Такая рокировка произошла на фоне выхода книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который писал, что Трамп отрицательно относится и к Бушу-младшему, и к Клинтону.

17 июля президент США Дональд Трамп раскритиковал две вышедшие недавно книги o нем авторства его племянницы Мэри Трамп и экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона.