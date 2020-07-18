Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп заявил о нежелании рекомендовать американцам носить маски
Наука
«Роскосмос» представит программу создания конкурента Starlink в августе
Общество
Температура воды на Черноморском побережье России понизилась
Армия
Расчеты «Торнадо-С» проведут учения в рамках внезапной проверки
Общество
Предупреждение об угрозе паводков на реках в Подмосковье продлили до 20 июля

В Белом доме убрали от глаз посетителей портреты Буша-младшего и Клинтона

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальные портреты бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего убрали из Гранд фойе Белого дома в течение прошлой недели и заменили портретами двух президентов-республиканцев, которые руководили Соединенными Штатами более 50 лет назад. Об этом сообщил телеканал CNN.

Из одного текста: вышла скандальная книга экс-помощника Трампа
Обличающие мемуары Джона Болтона могут навредить не только президенту, но и стране

По традиция Белого дома, на самом видном месте при входе в здание должны находиться портреты самых последних американских президентов. Кроме того, они должны быть хорошо видны гостям во время официальных мероприятий.

Несмотря на это, портреты двух бывших американских президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего перенесли в старую Семейную столовую. Это небольшая комната, которой редко пользуются, а большинство посетителей не бывает в ней.

Отмечается, что вместо портрета Буша-младшего теперь висит изображение 25-го президента США Уильма Мак-Канли-младшего, а Клинтона заменил Теодор Рузвельт.

Такая рокировка произошла на фоне выхода книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который писал, что Трамп отрицательно относится и к Бушу-младшему, и к Клинтону.

17 июля президент США Дональд Трамп раскритиковал две вышедшие недавно книги o нем авторства его племянницы Мэри Трамп и экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020