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Председатель ОБСЕ назначил врио генсека организации

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Заместитель руководителя секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, представительница Финляндии Тууле Юрьёля с 19 июля 2020 года будет временно исполнять основные функции генерального секретаря ОБСЕ. Об этом в пятницу, 17 июля, на сайте организации сообщило председательство Албании в ОБСЕ.

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Также определены временные руководители бюро трех важнейших исполнительных структур ОБСЕ на переходный период. Назначения получили первый заместитель директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Катаржина Гардапхадзе, директор Управления верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристоф Камп, директор Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Юрген Хайссель.

Албанское председательство проинформировало государства ОБСЕ о том, что действующий председатель организации, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама принял меры для обеспечения непрерывной работы, управления финансовыми и материальными ресурсами ОБСЕ.

Такое решение было принято в отсутствии консенсуса 57 государств ОБСЕ по вопросу продления на новый трехлетний срок мандатов генерального секретаря Томаса Гремингера и трех руководителей исполнительных структур, чьи полномочия истекают 18 июля.

Действующий председатель ОБСЕ выразил поддержку работе старших должностных лиц трех исполнительных институтов организации - Гардапхадзе, Кампу и Хайсселю.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, неспособность стран организации добиться консенсуса по продлению мандатов четырех руководителей исполнительных структур свидетельствует о серьезном дефиците авторитета организации и подчеркивает давно назревшую необходимость ее реформы. Кроме того, по его словам, недостаток доверия между государствами ОБСЕ сочетается с системными дисбалансами в работе ее структур, сообщило ТАСС.

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