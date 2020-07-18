Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink в августе

Роскосмос рассчитывает, что сможет представить правительству программу создания спутниковой системы «Сфера», с учетом всех замечаний, в августе. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает «РИА Новости».

В пресс-службе пояснили, что подпрограмма «Сфера» государственной программы «Космическая деятельность России» находится на согласовании в Минэкономразвития России и Минфине России. Она была доработана по замечаниям кабмина и согласована с органами исполнительной власти, включая Минсвязи и Минтранс.

«Сфера» позиционируется в качестве конкурента зарубежным OneWeb и Starlink в глобальной системе связи. Однако в новую российскую группировку войдут не только спутники связи, но и аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.

Проект анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году.

Группировка российской системы «Сфера» к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 249 аппаратов дистанционной съемки земли, 55 спутников навигации. В Роскосмосе рассчитали, что в течение десяти лет потребуется запустить 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5».

В октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что после модернизации «Гагаринского старта» космодрома Байконур планируется запустить «очень конкурентную» коммерческую ракету-носитель «Союз-2». Помимо пилотируемых пусков, старт будут использовать для запусков ракет, которые смогут выводить без разгонного блока «на очень интересные орбиты» 600 км и 800 км полезную нагрузку, рассказал он.