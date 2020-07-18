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В Мексике студенты устроили беспорядки у здания регионального парламента

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Фото: TASS/EPA/Jose Luis De La Cruz
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Студенческая манифестация переросла в массовые беспорядки на юго-западе Мексики в столице штата Герреро городе Чильпансинго. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS в пятницу, 17 июля.

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Участники протестов, около 300 учащихся педагогического колледжа из Айотсинапы, выступили с требованием к властям страны расследовать исчезновение 43 студентов в 2014 году. Они забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью здание законодательного собрания региона. Были повреждены окна офиса и фасад одного из входов. На место прибыли пожарные и полиция. Информация о пострадавших не поступала.

1 июля в Мексике федеральный суд вновь вынес постановление об освобождении обвиняемого в убийстве пропавших в 2014 году студентов лидера преступной группировки Guerreros Unidos Хосе Анхеля Касаррубиаса Сальгадо.

30 июня власти выдали 46 новых ордеров на арест госслужащих из штата Герреро, предположительно, причастных к преступлению.

В сентябре 2014 года 43 студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала. Впоследствии стало известно, что их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.

В ходе первого расследования дела о похищении были арестованы 142 человека, в том числе бывший мэр Игуалы Хосе Луис Абарка, его супруга и множество офицеров полиции, однако родственники учащихся не были согласны с его результатами. Помимо вопросов в части эффективности следствия и обнаружения организаторов преступлений ситуацию усугубили процессуальные нарушения правоохранителей, из-за которых на свободе оказалась почти половина задержанных, включая Хосе Касаррубиаса.

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